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Аргументы недели

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Историк Сергей Алексеев – об опасности неоязычества

Историк Сергей Алексеев – об опасности неоязычества

В числе идеологий, которые оказывают деструктивное влияние на нашу страну, есть выдаваемая за «истинно русскую», но в действительности скопированная с западных образцов идеология, подобие которой одурманило современную Украину.

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