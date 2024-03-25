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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спаллетти о 2:0 с Эквадором: «Италия показала командный футбол – это фундаментальная вещь» 

«Мы увидели положительные моменты в обоих таймах, при этом мы недостаточно четко действовали, когда отбирали мяч – и тут же его теряли.

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