«Владимир Владимирович, давайте заключим мир с вами!»: Арестович нашел выход для Украины Юлия СоколоваВолнения в мировой политике снова достигли своего пика, и над сценариями окончания конфликта на Украине ломают головы западные политики и даже те, кто был рядом с Зеленским на протяжении долгого времени.