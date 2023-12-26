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«Владимир Владимирович, давайте заключим мир с вами!»: Арестович нашел выход для Украины

«Владимир Владимирович, давайте заключим мир с вами!»: Арестович нашел выход для Украины

«Владимир Владимирович, давайте заключим мир с вами!»: Арестович нашел выход для Украины Юлия СоколоваВолнения в мировой политике снова достигли своего пика, и над сценариями окончания конфликта на Украине ломают головы западные политики и даже те, кто был рядом с Зеленским на протяжении долгого времени.

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