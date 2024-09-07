Публицист Белов: население утратило культуру употребления алкоголя

«Веселие Руси есть пити», — так, согласно летописи, ответствовал князь Владимир представителям мусульманского духовенства, склонявшим его перейти в ислам, по канонам которого алкоголь — это «харам», то есть под запретом.
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