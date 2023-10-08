Минцифры обозначило, когда будет достаточно показать цифровой паспорт на «Г...

Минцифры обозначило, когда будет достаточно показать цифровой паспорт на «Госуслугах» вместо бумажногоМинцифры разработало правила использования цифровых версий документов, удостоверяющих личность, через приложение «Госуслуг» вместо их традиционных бумажных версий.
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