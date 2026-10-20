“More than 15 years after the U.S. Supreme Court reshaped American politics with its Citizens United campaign finance ruling, Montana voters will decide this November whether to make their state the first in the nation to bar corporations from spending money on elections through a ballot initiative,” Reuters reports.
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