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Спички - не игрушка

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Поймана с поличным: Как дочь чиновницы из Самары лишилась нечестно полученных оценок..

Скандал с махинациями в сфере образования произошел в Самарской области. Главный специалист регионального минздрава Светлана Тупикова решила использовать свое служебное положение, чтобы помочь своей дочери - студентке медколледжа.

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