Белый* не верит, что Константин Хабенский мог «превратиться в подлеца»

Вот уже почти два года прошло с момента эмиграции Анатолия Белого* в Израиль. За пределами России, актер начал свою жизнь с чистого листа, ведь возможность вернуться в страну ему была практически закрыта, и даже сам он не желает этого.
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