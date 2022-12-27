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В Молдавии заявили, что не видят прямой угрозы со стороны РФ

В Молдавии заявили, что не видят прямой угрозы со стороны РФ

Власти Молдавии не видят военной угрозы со стороны России. Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал TV8, об этом заявил председатель парламента, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу, комментируя события на территории Украины.

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