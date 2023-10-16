Избивают людей на улицах и в кафе: что известно об озверевшей банде мигрантов из Петербурга

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Во всей этой истории мне больше всего жаль, не поверите, Бастрыкина. Это как надо развалить страну, чтобы человеку такого ранга не давали бороться с преступностью. Тронет Беглова, тот останется при должности, а вот Бастрыкина могут снять, Мамишев постарается. Если бы это было не так, то Бастрыкин давно бы послал в Питер следственную группу с особыми полномочиями и те быстро бы навели в Питере порядок. Ведь у нас якобы перед законом все равны. Но ему это сделать не дадут.