Царьград. Санкт-Петербург ФОТО: БАРАНОВ ВЛАДИМИР/GLOBALLOOKPRESS Рассказываем, что известно об озверевшей от безнаказанности банде мигрантов из Санкт-Петербурга, которая избивает людей в кафе и на улицах.
Избивают людей на улицах и в кафе: что известно об озверевшей банде мигрантов из Петербурга
Комментарии
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Во всей этой истории мне больше всего жаль, не поверите, Бастрыкина. Это как надо развалить страну, чтобы человеку такого ранга не давали бороться с преступностью. Тронет Беглова, тот останется при должности, а вот Бастрыкина могут снять, Мамишев постарается. Если бы это было не так, то Бастрыкин давно бы послал в Питер следственную группу с особыми полномочиями и те быстро бы навели в Питере порядок. Ведь у нас якобы перед законом все равны. Но ему это сделать не дадут.
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3 час.
валерия
Нет слов, одни междометия ... и все матерные в адрес наших силовиков. Ясно, что у диаспоры очень сильные покровители именно в в силовых структурах. Потому что они по сути трусы и без поддержки себя так не вели бы.
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2 час.
Андрей Соловьев
Гнилые питерские власти ведут Питер к полному загниванию. Печалька...
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1 час.
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