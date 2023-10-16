СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 844 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Тан
    Матвейчев, такой же участник... всяких Шоу инородцев на ТВ... как и иудеи, грязных вечеров.... и как и Толстой, благо...«Сникли и не выст...
  • Валерий Николаевич
    Кто-нибудь помнит кто такой Матвейчев? Это бывший препод из ВШЭ, инкубатора либерастов. Поливал он нынешнюю власть по...«Сникли и не выст...
  • Ирина52
    Трудно РАССТАВАТЬСЯ со Средневековьем. Зато легко в него откатываться...Моветон

Избивают людей на улицах и в кафе: что известно об озверевшей банде мигрантов из Петербурга

Избивают людей на улицах и в кафе: что известно об озверевшей банде мигрантов из Петербурга

Царьград. Санкт-Петербург ФОТО: БАРАНОВ ВЛАДИМИР/GLOBALLOOKPRESS Рассказываем, что известно об озверевшей от безнаказанности банде мигрантов из Санкт-Петербурга, которая избивает людей в кафе и на улицах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
swrzWMGw 6v2z9zsJ
Во всей этой истории мне больше всего жаль, не поверите, Бастрыкина. Это как надо развалить страну, чтобы человеку такого ранга не давали бороться с преступностью. Тронет Беглова, тот останется при должности, а вот Бастрыкина могут снять, Мамишев постарается. Если бы это было не так, то Бастрыкин давно бы послал в Питер следственную группу с особыми полномочиями  и те быстро бы навели в Питере порядок. Ведь у нас якобы перед законом все равны. Но ему это сделать не дадут.
Ответить
3 час.
валерия
Нет слов, одни междометия ... и все матерные в адрес наших  силовиков. Ясно, что у диаспоры очень сильные покровители именно в в силовых структурах. Потому что они по сути трусы и без поддержки себя так не вели бы.
Ответить
2 час.
Андрей Соловьев
Гнилые питерские власти ведут Питер к полному загниванию. Печалька...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх