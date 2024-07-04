Музыкальный фестиваль Бориса Березовского открылся в Елабуге

Свое мастерство перед зрителями в этом году продемонстрируют 300 музыкантов.--> VI Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» открылся 4 июля в старинном городе Елабуга в Татарстане.
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