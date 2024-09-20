Возобновившего свои сеансы Кашпировского заподозрили в мошенничестве

Известный по советским временам экстрасенс Анатолий Кашпировский возобновил свою деятельность. Но это насторожило общественников, они обратились к силовикам по поводу сеансов, которые он проводит, передает Telegram-канал Shot.
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