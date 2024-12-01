Элиты хлопочут. "Договорняк" никуда не пропал. Кто пытается продавить Кремль? Политолог Алексей Ярошенко оценил внутриполитическую ситуацию в России и за её пределами.
Элиты хлопочут. "Договорняк" никуда не пропал: Кто пытается продавить Кремль?
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Амара Карпова
Какие элиты😱одни воры, жулики и бандиты🤮💩
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17 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Какая "Элита"? Кто они такие на сегодня во власти? Существа, которое были подняты на волне 90х годов на поверхность либеральной воровской, коррупционной тусовкой, как пена, из отбросов нашего общества… На сегодня они предатели и враги России и ее народа....
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17 час.
ВУ
Варлам Устрялов
сейчас в окраине во власти только быдло-фашисты. называть эту свору "элитой" может только полный кретин или такое же быдло. договариваться с этим мразью может только такая же мразь.
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16 час.
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