Элиты хлопочут. "Договорняк" никуда не пропал: Кто пытается продавить Кремль?

АНГЕЛ АНГЕЛ

Какая "Элита"? Кто они такие на сегодня во власти? Существа, которое были подняты на волне 90х годов на поверхность либеральной воровской, коррупционной тусовкой, как пена, из отбросов нашего общества… На сегодня они предатели и враги России и ее народа....