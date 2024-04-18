Рязанская область пригласила Китай поучаствовать в Международном форуме древних городов

По словам губернатора, китайские коллеги пообещали принять участие в мероприятии. Павел Малков добавил, что «культура Китая является одной из древнейших красивейших и богатейших в мире», и Рязанская область будет рада к ней приобщиться и поделиться культурой России.
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