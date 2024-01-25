ФСБ и ФНС провели обыски у донецкого производителя сигарет

В Донецкой народной республике сотрудники ФСБ и ФНС провели обыски у производителя сигарет. По данным издания, обыски прошли по 18 адресам, связанным с «Донецкой табачной компании» (ДТК), а также на самом предприятии.
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