Зачем русские крестьяне клали в гроб покойнику деньги, если церковь это осуждала

У каждой традиции есть свой срок годности. Обычаи, которые ещё вчера казались незыблемыми, сегодня выглядят как странные суеверия.
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