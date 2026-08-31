Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Зачем русские крестьяне клали в гроб покойнику деньги, если церковь это осуждала

У каждой традиции есть свой срок годности. Обычаи, которые ещё вчера казались незыблемыми, сегодня выглядят как странные суеверия.

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