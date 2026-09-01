В Рязанской области создали первый полицейский кадетский класс

На торжественной линейке присутствовали: замначальника УМВД России по Рязанской области Александр Пиваев, начальник УРЛС УМВД России по Рязанской области Константин Шицков и начальник МОМВД России «Шацкий» Александр Мазяев.
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