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Власти Гаити попросили США прислать войска после убийства президента

Власти Гаити попросили США прислать войска после убийства президента

Правительство Гаити обратилось к Соединенным Штатам с просьбой направить войска для защиты порта, аэропорта и других ключевых объектов инфраструктуры государства, поскольку в стране начались беспорядки после убийства президента Жовенеля Моиза.

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