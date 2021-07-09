Власти Гаити попросили США прислать войска после убийства президента

Правительство Гаити обратилось к Соединенным Штатам с просьбой направить войска для защиты порта, аэропорта и других ключевых объектов инфраструктуры государства, поскольку в стране начались беспорядки после убийства президента Жовенеля Моиза.
Правительство Гаити обратилось к Соединенным Штатам с просьбой направить войска для защиты порта, аэропорта и других ключевых объектов инфраструктуры государства, поскольку в стране начались беспорядки после убийства президента Жовенеля Моиза.
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