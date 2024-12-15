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Клубное ТВ «Реала» после 3:3 с «Райо»: «Грязная лига Негрейры. Опять катастрофическое судейство, не назначено 2 пенальти. Мунуэра ошибался в одну сторону»

Вчера «Реал» сыграл вничью 3:3 с «Райо Вальекано». «Опять катастрофическое судейство, при котором не назначили два очевидных пенальти.

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