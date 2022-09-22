ФСБ пресекла попытку диверсии украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку диверсии украинской спецслужбы. Уточняется, что в планах СБУ было подорвать «объект нефтегазового комплекса», который отправляет энергоносители в Турцию и европейские государства.
Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку диверсии украинской спецслужбы. Уточняется, что в планах СБУ было подорвать «объект нефтегазового комплекса», который отправляет энергоносители в Турцию и европейские государства.
Свежие комментарии