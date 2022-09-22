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ФСБ пресекла попытку диверсии украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса

ФСБ пресекла попытку диверсии украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку диверсии украинской спецслужбы. Уточняется, что в планах СБУ было подорвать «объект нефтегазового комплекса», который отправляет энергоносители в Турцию и европейские государства.

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