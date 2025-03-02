Овечкин забросил 884-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 10 голов

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 10 голов.
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