Овечкин забросил 884-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 10 голов

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 10 голов.