Бывший министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал правительство поддержать биткоин-революцию

Кристиан Линднер, занимавший ранее пост министра финансов Германии выразил обеспокоенность тем, что страна упускает экономический потенциал первой криптовалюты, в то время как Америка активно развивают криптотехнологии.
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