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«Это то, что нас убивает»: в ВСУ жалуются на пиратские Starlink в руках россиян

«Это то, что нас убивает»: в ВСУ жалуются на пиратские Starlink в руках россиян

Использование россиянами «пиратских» систем Starlink негативно влияет на боевые действия на Украине, сообщает принадлежащее миллиардеру Джеффу Безосу американское издание The Washington Post По данным издания, это стало серьезным вызовом для украинских сил, в частности в Покровском регионе, где эта технология сыграла важную роль в стратегических операциях.

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