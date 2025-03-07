Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Пари НН», «Локо» примет «Ахмат», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в выходные

В пятницу «Краснодар» сыграет в гостях с «Пари НН», «Локомотив» примет «Ахмат». В субботу «Зенит» встретится на выезде с «Факелом», ЦСКА проведет домашний матч с «Химками», московское «Динамо» – с махачкалинским.