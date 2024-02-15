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Госдеп одобрил продажу Италии бомб и ракет класса «воздух – воздух» на $220 млн

Госдеп одобрил продажу Италии бомб и ракет класса «воздух – воздух» на $220 млн

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Италии 12 усовершенствованных ракет средней дальности класса «воздух – воздух» AIM-120C-8, а также бомб малого диаметра на общую сумму около $220 млн.

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