В Канаде выросло число антикоррупционных дел

Число антикоррупционных дел выросло в 2023–2024 годах, заявил временный директор постоянного антикоррупционного подразделения Квебека (UPAC) Эрик Рене после публикации отчета о деятельности подразделения, 16 октября пишет The Montreal Gazette.
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