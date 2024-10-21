«Софтлайн» завершил второй этап обмена акциями

«Софтлайн» объявил о результатах реализации биржевых оферт и депозитарных поручений на приобретение акций ПАО «Софтлайн», принятых от участников обмена глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена.
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