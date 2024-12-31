Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством

И рассказали о достижениях города в уходящем году Губернатор Северной столицы Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили петербуржцев с наступающим Новым годом.
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