Огромная пробка сковала движение на выезде из Воронежа

Судя по картам, пробка растянулась на 10 км, движение на некоторых участках сильно затруднено. Очевидцы сообщают, что движение сковано из-за аварии с фурами.
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