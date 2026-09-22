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Воронежские новости

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Огромная пробка сковала движение на выезде из Воронежа

Огромная пробка сковала движение на выезде из Воронежа

Судя по картам, пробка растянулась на 10 км, движение на некоторых участках сильно затруднено. Очевидцы сообщают, что движение сковано из-за аварии с фурами.

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