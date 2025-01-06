Клиенты МТС столкнулись с массовым сбоем в работе оператора

Пользователи МТС столкнулись с массовыми сбоями в работе оператора. Об этом свидетельствуют зафиксированные жалобы на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
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