Крупный пожар на рынке "Темерник". Короткое замыкание или поджог

Директор рынка отрицает короткое замыкание, но и в поджог торговых площадей не хочет верить.Только к утру пожарные службы МЧС по Ростовской области полностью ликвидировали пожар на крупнейшем рынке донской столицы "Темерник".
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