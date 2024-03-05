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Позитив для оптимистов

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Вопрос об увольнении Эрнста надо ставить ребром: Михалков обратил внимание на провокации на Первом канале

Вопрос об увольнении Эрнста надо ставить ребром: Михалков обратил внимание на провокации на Первом канале

Судя по всему Никита Михалков решил всерьез взяться за Первый канал, чей контент уже не первый год вызывает массу вопросов у зрителей.

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Комментарии
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Светлана Путря
Согласна! В воз и ныне там! Пусть, что хотят, то и делают! Народ не помощник! Как говорится «собака лает, а караван идет»!
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11 час.
АА
Андрей Алферов
Неужели у кого-то были иллюзии, что после поражения Отечества-СССР в холодной войне победитель - сша поставит во главе СМИ своих выкормышей? Оккупант чётко контролирует весь контент. А государству Россия, контроль за СМИ запрещен конституцией. Ничего личного - живём в колонии!
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1 час.
VV
Vladimir Vlasov
Поставим вопрос по другому, а где был Никита Сергеевич 20 августа 1991года и во время похода Пригожина на Москву?
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1 час.

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