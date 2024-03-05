Вопрос об увольнении Эрнста надо ставить ребром: Михалков обратил внимание на провокации на Первом канале

Светлана Путря Согласна! В воз и ныне там! Пусть, что хотят, то и делают! Народ не помощник! Как говорится «собака лает, а караван идет»!

АА Андрей Алферов Неужели у кого-то были иллюзии, что после поражения Отечества-СССР в холодной войне победитель - сша поставит во главе СМИ своих выкормышей? Оккупант чётко контролирует весь контент. А государству Россия, контроль за СМИ запрещен конституцией. Ничего личного - живём в колонии!