Водителей в РФ обяжут перестраиваться на другую полосу при встрече со спецтранспортом

Российских водителей обяжут при встрече со спецтранспортом перестраиваться на другую полосу. Об этом, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект Минтранса об изменениях в Правилах дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии