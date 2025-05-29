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Водителей в РФ обяжут перестраиваться на другую полосу при встрече со спецтранспортом

Российских водителей обяжут при встрече со спецтранспортом перестраиваться на другую полосу. Об этом, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект Минтранса об изменениях в Правилах дорожного движения.

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