III СТОЛЫПИН-ФОРУМ
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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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После обращения юридического лица к бизнес-омбудсмену прокуратурой Хабаровского края приняты меры к восстановлению его нарушенных прав

К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрею Веретенникову обратился председатель правления ассоциации, оказывающей услуги в сфере лесного комплекса с жалобой на действия должностных лиц органов исполнительной власти края, выразившиеся в отказе в утверждении проектной документации на лесной участок, спроектированный в лесном фонде в границах особо охраняемых природных территорий.

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