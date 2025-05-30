После обращения юридического лица к бизнес-омбудсмену прокуратурой Хабаровского края приняты меры к восстановлению его нарушенных прав

К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрею Веретенникову обратился председатель правления ассоциации, оказывающей услуги в сфере лесного комплекса с жалобой на действия должностных лиц органов исполнительной власти края, выразившиеся в отказе в утверждении проектной документации на лесной участок, спроектированный в лесном фонде в границах особо охраняемых природных территорий.