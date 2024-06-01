Объем экспорта воронежской сельхозпродукции увеличился на треть

В денежном выражении экспорт превысил 539 млн долларов. Однако это на 6,8 % ниже уровня 2022 года.В 2023 году объем экспорта воронежской сельхозпродукции в натуральном выражении увеличился на 34%, сообщил заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов.