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Гинеколог Петросян А.С. | Москва

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Вирус папилломы человека

Вирус папилломы человека Что нам известно? ✓ Известно более 200 типов ВПЧ ✓ Передается через кожу и слизистые оболочки ✓ Большинство ВПЧ самостоятельно элиминируются(исчезают) в течение 12 месяцев ✓ Длительное сохранение вируса высокого онкогенного типа в активном состоянии в клетках организма повышает риск предраковых и раковых заболеваний ✓ ВПЧ-инфекция преимущественно передается половым путем (генитальные и аногетинальные контакты), возможна передача вируса в половые пути через пальцы, орогенитальные контакты ВПЧ-ассоциированные заболевания: аногенитальные бородавки, рак шейки матки, анального канала , вульвы, полового члена, ротовой полости и глотки .

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