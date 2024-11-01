Вирус папилломы человека Что нам известно? ✓ Известно более 200 типов ВПЧ ✓ Передается через кожу и слизистые оболочки ✓ Большинство ВПЧ самостоятельно элиминируются(исчезают) в течение 12 месяцев ✓ Длительное сохранение вируса высокого онкогенного типа в активном состоянии в клетках организма повышает риск предраковых и раковых заболеваний ✓ ВПЧ-инфекция преимущественно передается половым путем (генитальные и аногетинальные контакты), возможна передача вируса в половые пути через пальцы, орогенитальные контакты ВПЧ-ассоциированные заболевания: аногенитальные бородавки, рак шейки матки, анального канала , вульвы, полового члена, ротовой полости и глотки .