Сбербанк планирует увеличить портфель кредитов крупнейших компаний в 2025 на 10%

Рост кредитования крупнейших компаний замедлился под влиянием мер ЦБ, однако портфель Сбербанка в 2025 году увеличится в пределах 10%, сообщил «Интерфаксу» директор департамента кредитования ключевых клиентов Сбербанка Максим Терехов.
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