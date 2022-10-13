Страна и люди

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О красных линиях и переговорах с позиции силы

О красных линиях и переговорах с позиции силы

После подрыва украинскими спецслужбами Крымского моста патриотическая общественность ожидала, что реакция Москвы будет максимально жесткой, а Украина получит быстрый и решительный ответ, например, в виде удара по правительственным зданиям в Киеве.

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