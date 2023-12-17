Власти США готовятся к «холодной войне» с Китаем

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по стратегическому соперничеству между США и Китаем подготовил итоговый отчет с рекомендациями, суть которых сводится к попытке втянуть Америку в «холодную войну» с Поднебесной.
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