В Туле обсудили психиатрическую помощь и психологическую поддержку

9-10 октября в Туле проходит межрегиональная научно-практическая конференция «От уязвимости к устойчивости: психиатрическая помощь и психологическая поддержка в современных условиях».
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