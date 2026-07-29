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Царьград

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Установлены личности напавших на академика Зезина в Екатеринбурге

Установлены личности напавших на академика Зезина в Екатеринбурге

Сотрудниками правоохранительных органов установлены личности участников конфликта с членом-корреспондентом Российской академии наук, доктором сельскохозяйственных наук, директором «Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН» Никитой Зезиным, скончавшимся в Екатеринбурге.

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