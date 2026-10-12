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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Похоронила двух мужей, лишилась возможности иметь детей и сдавала бутылки: Почему Наталья Данилова жила отшельницей

Шоу-бизнес: Похоронила двух мужей, лишилась возможности иметь детей и сдавала бутылки: Почему Наталья Данилова жила отшельницей

Популярность обрушилась на Наталью Данилову после выхода на экраны кинокартины Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», в которой она исполнила роль Вари Синичкиной.

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