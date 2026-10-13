Мостовой о том, что Ривалдо его не помнит: «Он смотрел, как я забивал «Барсе», покажите ему видео. Ну вы чего? Кто-то специально это пишет, 100%. Глупость какая-то»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на слова Ривалдо о себе. Экс-форвард сборной Бразилии ранее заявил, что не помнит, кто такой Мостовой : «Где он играл? В «Сельте»? Может, припоминаю что-то, но ничего не могу сказать».