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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о том, что Ривалдо его не помнит: «Он смотрел, как я забивал «Барсе», покажите ему видео. Ну вы чего? Кто-то специально это пишет, 100%. Глупость какая-то»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на слова Ривалдо о себе. Экс-форвард сборной Бразилии ранее заявил, что не помнит, кто такой Мостовой : «Где он играл? В «Сельте»? Может, припоминаю что-то, но ничего не могу сказать».

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