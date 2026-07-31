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Царьград

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Нижегородцы увидят до 100 метеоров в час и парад планет в ночь на 13 августа

Нижегородцы увидят до 100 метеоров в час и парад планет в ночь на 13 августа

Жителей Нижегородской области ожидает уникальное астрономическое событие в ночном небе. По информации Мининского университета, в ночь с 12 на 13 августа произойдет совпадение двух значимых небесных явлений: пика метеорного потока Персеиды и парада планет.

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