Нижегородцы увидят до 100 метеоров в час и парад планет в ночь на 13 августа

Жителей Нижегородской области ожидает уникальное астрономическое событие в ночном небе. По информации Мининского университета, в ночь с 12 на 13 августа произойдет совпадение двух значимых небесных явлений: пика метеорного потока Персеиды и парада планет.
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