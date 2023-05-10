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«Интер» всухую обыграл «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов

«Интер» всухую обыграл «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов

ФК «Милан» проиграл «Интеру» в первом матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов. Миланское дерби прошло на стадионе «Сан-Сиро» и завершилось со счетом 2:0 в пользу «Интернационале».

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