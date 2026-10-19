В степях Внутренней Монголии, что находится за полторы тысячи километров от Иркутска, среди привычных пейзажей, вырос оазис футуристического сельского хозяйства — агропромышленный парк «Хунфу».
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