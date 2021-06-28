В Госдуме поддержали идею выдачи школьникам сертификатов на курсы по подготовке к ЕГЭ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение выдавать школьникам из экономически неблагополучных семей специальные сертификаты для оплаты курсов по подготовке к ЕГЭ.