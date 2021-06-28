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В Госдуме поддержали идею выдачи школьникам сертификатов на курсы по подготовке к ЕГЭ

В Госдуме поддержали идею выдачи школьникам сертификатов на курсы по подготовке к ЕГЭ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение выдавать школьникам из экономически неблагополучных семей специальные сертификаты для оплаты курсов по подготовке к ЕГЭ.

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Василий Петухов
Получается так, что наше государство признает, что в рамках обычной школьной программы невозможно должным образом подготовиться к ЕГЭ. Из чего следует, что государство само призналось в том, что учит наших детей из рук вон плохо.
Макс
Статья Конституции РФ 43 пп. 1 и 2. Как таковые платные курсы ЕГЭ уже нарушают эти две статьи. Поэтому получение какого либо вознаграждения за подготовку к ЕГЭ должно рассматриваться как незаконное обогащение. Раз система ЕГЭ на прямую толкает многих на эти курсы, то она должна быть ликвидирована как противоречащая конституции.
Виктор Александров
Слишком много народу жрут из ЕГЭшного корыта, поэтому отменят его ещё не скоро ...
Макс
Слабительного в это корыто и побольше!!!!!!!!!!!!!!!111

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