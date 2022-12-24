Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

92 подписчика

Орлов о Роналду: «Только Анчелотти может его реанимировать. Потенциал у Криштиану еще есть»

Геннадий Орлов высказался о будущем Криштиану Роналду. — После победы Аргентины на чемпионате мира спор о том, кто лучше — Месси или Роналду — окончен? — Подождите еще, не торопитесь.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх