Российские военнослужащие нанесли удар по логистическому центру «Эпицентр-К» в украинском городе Ровно, который, по информации Минобороны России, использовался для хранения и распределения грузов для Вооруженных сил Украины.
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