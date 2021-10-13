Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    От мёртвого осла уши укрошумеры, возможно, получат.Путин назначил По...
  • Елена Бреслова
    вот не пишут, но почему я уверена, что водитель такси мигрант?!Пешехода в состоя...
  • SL
    А можно ли заголовок писать более понятным языком, чем «Е», «Кэ», «Лэ», «Мэ», «Нэ»?Специалисты филиа...

В Магадане полицейские рассказали будущим выпускникам о специфике службы в органах внутренних дел

В Магадане полицейские рассказали будущим выпускникам о специфике службы в органах внутренних дел

В рамках проекта «Шаг в профессию» сотрудники ОМВД России по городу Магадану провели лекцию для учеников 10 и 11 класса школы № 28 областного центра.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх